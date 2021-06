Ulterior, fortele de ordine au urmarit imaginile surprinse de camerele video si au identificat persoana care a uitat arma. E vorba de un barbat de 36 de ani, care initial a negat faptul ca pistolul i-ar apartine. Acesta a fost apoi arestat preventiv 30 de zile pentru detinere de arma letala in mod ilegal, arata un comunicat al fortelor de ordine din Capitala.

"In data de 22 iunie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au retinut un barbat de 36 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, in modalitatea detinerii si portului fara drept a unei arme letale.

In fapt, in ziua de 22.06.2021, in jurul orei 16.00, Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase a fost sesizat prin sistemul 112 de catre un angajat din cadrul unui complex comercial cu privire la faptul ca intr-o cabina de proba a fost gasita o geanta in care se afla un pistol.

Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca arma este una de tip letal, un pistol cu glont, iar in aceeasi geanta se afla si un incarcator cu 8 cartuse.

Au fost declansate investigatiile in vederea identificarii persoanei care a pierdut sau abandonat geanta in cauza.

A fost identificat si condus la audieri un barbat de 36 de ani, acesta negand initial ca pistolul ii apartine.

A fost dispusa masura retinerii, ulterior fiind arestat preventiv", a informat politia.