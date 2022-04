Poliția caută un suspect, posibil bărbat, îmbrăcat în haine care seamănă cu cele purtate de lucrătorii de la metrou, care a fost identificat pe filmări în momentul în care a aruncat un dispozitiv exploziv și a deschis focul.

Unii dintre răniți au sărit într-un alt tren pentru a fugi la următoarea stație.

Postul CNN, care citează oficiali din cadrul anchetei, a anunțat că 5 persoane ar fi fost rănite, iar suspectul a folosit o fumigenă pentru a crea confuzie în momentul atacului și pentru a dispărea mai ușor.

Alte surse indică faptul că 13 persoane ar fi ajuns la spital.

GRAPHIC VIDEO: This is the scene at a New York City subway station in Brooklyn after 6 people shot and explosives found pic.twitter.com/DXosJRlpkC