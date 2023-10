Avionul plecase din Thailanda cu destinația Taiwan. Unul dintre pasageri a fost cel care a anunțat personalul avionului și în scurt timp animalele au fost prinse.

Mai mult, în urma verificărilor, polițiștii au descoperit în bagajul femeii încă 28 de țestoase. Aceasta s-a ales cu dosar penal pentru contrabandă cu animale iar un angajat de la serviciul de securitate al aeroportului din Thailanda care a permis ca femeia să se urce cu animalele în avion a fost dat afară.

Bărbat reținut după ce a furat zeci de mii de euro și bijuterii din sediul unei firme din Caraș-Severin. Cum i-au dat de urmă polițiștii

Pasagera riscă acum o amendă de până la 30 de mii de euro.

A baby #otter #水獺 寶寶 is filmed after falling out of a carry-on during a #flight to Taipei. Upon landing the pup was taken away & will be “disposed of” 再進行後續處置 by authorities. Sure hope this doesn’t mean this innocent victim of someone’s greed be killed! #Taiwan pic.twitter.com/BkUFssLmZm