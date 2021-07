Realitatea PLUS

Imaginile cu dezastrul lăsat în urmă i-au îngrozit pe localnici din zonă. Mii de arbori au fost smulşi sau rupţi de vânt. Silvicultorii sunt în proces de evaluare a pagubelor.

Potrivit primelor informații, cantitatea copacilor doborâţi de vânt s-ar ridica la 4.500 de metri cubi de lemn.

Este pentru prima dată când pădurea este lovită de un astfel de fenomen meteo extrem.

Pagubele provocate sunt uriaşe

Potrivit unei estimări făcute de silvicultori, extragerea din pădure a arborilor va costa aproximativ 450.000 de lei, iar din vânzarea masei lemnoase s-ar putea obţine 1,3 milioane de lei.

,,Nu a fost ciclon, pentru că un ciclon are dimensiuni mult mai mari decât acea manifestare. Am înțeles că nici nu au fost martori. Există furtuni de vară și dezvoltări noroase foarte localizate, care dau efecte de acest tip’’, a explicat, la Realitatea PLUS, Roxana Bojariu, expert climatolog.

Aceasta avertizează că, pe lângă factorul meteorologic, nu trebuie neglijați nici alți factori, deoarece este posibil ca acesta să se repete. Tipurile de arbori și tipul de sol prezente în pădure, precum și modul în care este îngrijită aceasta reprezintă alți factori, pe lângă cel meteorologic, potrivit expertului climatolog.

,,Factorul meteorologic reprezentat de viteza vântului este și el important’’, a mai precizat Roxana Bojariu.

Noi alerte meteo

În cadrul emisiunii ,,Raport de zi’’, expertul climatolog a vorbit și despre valul de caniculă care se extinde.

,,Am mai avut valuri de căldură și în trecut. Este vorba de un transport de aer din zona Africii, un aer foarte cald. Au trecut furtunile Mediterana si au parcurs o porțiune până să ajungă la noi. Concentrația prafului s-a diminuat până să ajungă aici’’, a completat Roxana Bojariu.