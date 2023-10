Șase persoane au fost rănite, vineri dimineață, după ce o rachetă a lovit orașul egiptean Taba, aflat langă portul israelian Eilat, pe malul Mării Roșii.

Până în acest moment, nu se știe din ce țară a fost lansată racheta.

A large missile just hit a residential area in Taba, Egypt, which is just outside Southern Israel.



It may have been sent by the Houthi terrorists in Yemen - OR, maybe Hamas misfired again. Oooops!



Egypt will be pissed! pic.twitter.com/T1kLNn8Rxk — 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) October 27, 2023

Se pare că racheta a lovit clădirea administrativă pentru angajați a Spitalului Central din Taba, dar și clădirea ambulanței.

Armata israeliană a spus că este la curent cu un incident de securitate în afara graniţelor sale.

Ulterior, o altă rachetă a fost lansată dintr-un elicopter în Nuweiba, Egipt, și a aterizat în interiorul unei centrale electrice. Autoritățile încă colectează informații legate de acest incident. Sursa care prezenta imagini de la acest incident preciza că este posibil ca racheta să fie din Israel.

#BREAKING news: A missile was launched from a helicopter in #Nuweiba, #Egypt, and landed inside a power station. The authorities are still collecting information, and it is likely to be from #Israel.#عاجل | إطلاق صاروخ من مروحية مجهولة المصدر وسقوطه داخل محطة كهرباء في #نويبع… pic.twitter.com/sDYcPeq6TL

— Mohamed Khattab (@itskhatt) October 27, 2023

A missile fell on the territory of Egypt, in the resort of Nuweiba on the Red Sea, and the authorities are collecting information about the incident, two unnamed Egyptian officials told Reuters. The projectile fell on the desert part of the settlement and exploded.



Previously,… — Sprinter (@Sprinter99800) October 27, 2023

Informația legată de cel de-al doilea atac este însă contradictorie, și asta deoarece pe unele pagini de Twitter se vorbește despre două atacuri în această zonă. Astfel, se pare că o primă rachetă ar fi vizat portul Nuweiba, în timp ce o a doua rachetă ar fi vizat centrala electrică Nuweiba.