ORDINUL prin care pacienții NU pot fi refuzați în spital. Arafat: Este un principiu al medicinei de dezastre

"Este un ordin care spune ca nu poti refuza pacientii si nu poti retine ambulante la spital mai mult decat o ora, ca sa putem sa le eliberam, sa raspunda la alte urgente. Motivul pentru care am emis acest ordin este faptul ca sistemul se afla sub o presiune iar in unele unitati sanitare sunt colegi care uneori decid ca noi nu mai putem primi ca s-a umplut la noi. Mergeti la alta unitate sanitara, dar cand toate unitatile sanitare sunt pline si incepe ambulanta sa se plimbe si sa nu gaseasca unde sa duca bolnavul, ambulanta respectiva este pierduta din sistem pentru ca are un pacient care se plimba, pacientul este in risc si asta este foarte important, si nu se va gasi solutie pentru ca toate unitatile sunt in situatia respectiva. Si atunci e un principiu al medicini de dezastru si al medicinei care se ocupa de un aflux masiv de pacienti, e un principiu ca primesti, triezi, stabilesti care pacienti au prioritate daca sunt foarte grav, care pacienti pot astepta daca nu sunt grav si acest lucru trebuie facut. Nu poti sa-l lasi in ideea ca daca la mine e plin gata am inchis usa, am inchis poarta si nu mai primesc ambulantele", a spus Raed Arafat.