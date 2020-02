Orban vrea să dea jos gardurile separatoare pentru tramvaie din Capitală: Bătaie de joc

"In Bucuresti s-au dat vouchere pentru biciclete, fara sa se faca piste pentru biciclete. In Bucuresti mobilitatea urbana, transportul alternativ bate pasul pe loc, desi exista strategii, au existat resurse pentru aceste programe si proiecte care sunt fundamentale. Ca sa iesi cu bicicleta in Bucuresti, trebuie sa recunoastem, e o adevarata aventura", a spus Ludovic Orban, in discursul sau de la Parlament.

Premierul a criticat si reteaua de transport in comun din Capitala si a mentionat ca promisiunea benzilor dedicate pentru transportul public si pentru transportul alternativ a ramas pe hartie.

"In loc sa apara aceste benzi dedicate pe marile bulevarde, au aparut gardurile care delimiteaza zona de circulatie pentru mijloace auto de tramvaie, care nu au facut altceva decat sa incurce si mai rau circulatia in Bucuresti si care, va spun de acum: trebuie sa dam jos aceste garduri, care au fost o bataie de joc la adresa oricarui plan de circulatie si plan trafic pentru Bucuresti", mai puncteaza Orban.

Este vorba despre stalpii si gardurile montate de-a lungul unor importante linii din Capitala, astfel incat masinile sa nu incomodeze circulatia tramvaielor.