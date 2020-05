Orban: Slujbele si alte manifestari religioase ar putea fi oficiate in aer liber, dupa 15 mai

"Se vor putea tine slujbe in afara bisericii, cu respectarea distantei fizice si portul mastii de protectie. Bineinteles ca vor fi luate si alte masuri pe care le vom comunica curand", a mai spus Orban.

El a reiterat ca pentru fiecare restrictie impusa si aferent fiecarei masuri se face o evaluare din punct de vedere epidemiologic, pe patru criterii principale, iar in functie de acestea se vor deciziile lcand se vor deschide anumite tipuri de activitati.

"Deocamdata, pentru 15 mai, in principiu, am luat deciziile. Relaxarea va fi graduala, vom astepta doaua saptamani pentru ca, practic, vor fi etape pentru doua saptamani pentru fiecare masura de relaxare, apoi vom face evaluari pe efectele acestor masuri de relaxare", a explicat Orban.

In context, premierul a declarat ca setul de reguli aferente ridicarii fiecarei restrictii in parte va fi prezentat public cel tarziu luni, acesta urmand sa intre in dezbatere publica: "Va fi recunoscut public in companii, de cetateni si vom primi observatii, propuneri privitoare la fieare set de reguli".

Va reamintim ca Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), a precizat că bisericile nu vor fi deschise după 15 mai deoarece acolo merg persoane în vârstă cu precădere, categoria cea mai vulnerabilă în lupta cu noul coronavirus.