Orban: "Riscul apariției unor noi restricții crește odată cu creșterea numărului de persoane infectate zilnic"

"Noi am urmărit, gradual, luarea unor măsuri, pe baza unor evaluări epidemiologice, de reluare a activităţilor, pentru că obiectivul nostru a fost ca economia să funcţioneze, ca toate activităţile să se desfăşoare în condiţii cât mai aproape de normalitate. În paralel cu aceste măsuri, am derulat o campanie de informare publică, campanie prin care am cerut românilor să respecte măsurile de protecţie sanitară. Putem opri creşterea numărului de cazuri prin creşterea numărului persoanelor care respectă regulile de protecţie a sănătăţii", a afirmat Orban, citat de Agerpres, într-o conferinţă de presă susținută la Ministerul Educaţiei.



Prim-ministrul a reiterat că a cerut instituţiilor cu atribuţii de control să-şi intensifice activitatea, iar începând de săptămâna viitoare va primi un raport zilnic privind verificările efectuate, de la cele din Transportul Public și până la cele privind respectarea de către companii a normelor de protecţie sanitară care sunt impuse prin reglementări.



"Apelul meu este în continuare acelaşi: nu ignoraţi pericolul, cu cât numărul celor care nu respectă regulile este mai mare, cu atât riscul de transmitere a virusului este mai mare, cu cât creşte numărul de persoane infectate zilnic, cu atât riscul de apariţie a unor noi restricţii creşte. Noi nu ne dorim să impunem noi restricţii, obiectivul nostru a fost acela de a asigura funcţionarea în condiţii cât mai aproape de condiţiile normale în special activităţile economice, iar acest lucru se vede în modul în care evoluează economia. (...) Pe de altă parte, menţinerea acestei normalităţi depinde în cel mai înalt grad de măsura în care oamenii se conformează măsurilor de protecţie sanitară", a mai spus Orban.

În ceea ce privește modul în care funcționează unitățile de învățământ în contextul creșterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, premierul a afirmat că deciziile nu s-au luat încă de la bun început la nivel natațional: "În stabilirea modului de funcționare a școlilor amlăsat decizia la nivel local".