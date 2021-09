„Preșdintele Iohannis nu a declarat că sprijiă pe cineva, dar echipa Cîțu și-a însușit acest mesaj. Parteneriatul dintre mine și Iohanis a fost de succes. Trebuie să ne aducem aminte cât de aproape și prezent a fost în susținerea guvernului condus de mine, mai ales în perioada pandemiei. Am avut o relație de colaborare apropiată, și nu văd de ce nu am avea și după 25 septembrie o relație bună. Și eu și Iohannis vrem să folosim resursele pentru bunăstarea poporului. Este util ca între guvern și președinte să existe o relație apropiată, altfel nu poate exista colaborare. Când am avut ceva de spus, am spus, cum a fost atunci când am spue că eu nu joc golf. Fiecare europarlamentar liberal mi-a prezentat diferit discuția cu Iohannis. Unii au înțeles că președintele i-a îndrumat să-l voteze pe Cîțu, alții nu au înțeles asta. Unii sunt cu mine, iar unii sunt neutrii, dar mai aproape de mine. Totuși, a fost o discuție nu prea uzuală a președintelui cu europarlamentarii liberali”, a spus Orban.