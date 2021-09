"Azi, fără să fiu informat, colegi de-ai mei au convocat a două oară, ignorând președintele partididului, BPN. Am decis să nu particip la această ședință despre care nu am fost informat. Cât timp nu am toate informațiile legate de convocare, nu pot să știu dacă e statutar să nu. Doresc să convoc BPN, dar vreau că această convocare să permită participarea tuturor colegilor. Vreau să am o discuție cu premier, cu toți actorii implicați astfel încât să ne permită o guvernare serioasă, responsabilă în această formulă. E singură coaliție posibilă care poate să guverneze în interesul României", a afirmat Orban, într-o declarație susținută la Parlament.

Liderul PNL a atras atenția asupra faptului că România se confruntă în această perioadă cu mai multe provocări, fapt pentru care este cu atât mai necesar "un răspuns ferm al guvernului".

"Vedem creșteri ale numărului de infectari, creșteri ale prețului la energie, necesitatea de a finaliza negocieri cu Comisia Europeană prividn PNRR, acordul pe parteneriatul strategic privind programul de finanțare 2021-2027, trebuie să facem față necesității de a finaliza reformele importante pe care ne-am angajat că le vom finaliza (...). Sunt necesare o serie de alte reforme importante și nu pot fi relaizate decât prin coeziunea coaliției de guvernare. Pentru a asigura coeziunea nu putem să ne jucăm. Dacă ne jucăm, riscăm să ajungem în situația să nu mai avem majoritate care să susțină guvernarea", a atras atenția liderul PNL.