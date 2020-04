Orban: Nu excludem nicio variantă după 15 mai, de stare de alerta si pana la prelungirea starii de urgenta

In ceea ce priveste posibilitatea reluarii unor activitati economice dupa 15 mai, Orban a afirmat ca se va merge in continuare pe abordarea avuta inca de la debutul epidemiei in Romania.

"Am cautat sa limitam la maxium posibil numarul de activitati economice pe care le-am restrictionat. Au fost sistate doar cele care trebuiau in mod obligatoriu oprite pentru ca prezentau un risc de transmitere a virusului. Aceeasi abordare o avem si acum", a declarat premierul.

El a subliniat astfel ca vor fi reluate doar acele activitati economice in cazul carora exista un risc epidemiologic scazut si care permit protejarea angajatilor si a clientilor, deopotriva.

Cat priveste situatia restaurantelor si a localurilor, Orban a precizat ca este putin probabil ca acestea sa se redeschida in perioada imediat urmatoare din cauza riscului mare de transmitere a infectiei cu COVID-19 conform analizelor epidemiologice realizate pana in prezent.

Pe de alta parte, Ludovic Orban a anunțat ca Executivul ia in calcul plata unui cuantum din salariu pentru persoanele care vor reveni la munca in cadrul unor agenti economici afectati de criza generata de noul coronavirus.

”Pentru firmele care se vor afla in continuare sub masuri de restrictie, cu siguranta ca vom continua plata somajului tehnic, in timp ce pentru companiile care vor relua activitatea, ii vom sprijini cu masuri active, adica plata unui cuantum din salariu”, a spus Orban, mentionand ca o decizie in acest sens va fi luata punctual, in urma analizei fiecarui caz in parte.