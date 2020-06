Orban face anunțul despre cresterea cazurilor de coronavirus: "Nu e valul 2. Lideri politici iresponsabili au îndemnat oamenii să nu respecte regulile"

Ludovic Orban a vorbit la Jocuri de putere despre valul de crestere a numarului de cazuri de coronavirus.

"Nu a trecut inca primul val. Nu e corecta definirea \"valul 2\". Nu e vorba de un val 2. Ca sa fie un val 2, trebuie sa treaca primul val care inca nu a trecut. Ce se intampla in Romania e intr-o oarecare masura firesc. Romanii au fost supusi la masuri restrictive greu de acceptat, desi am avut un plan de relaxare in trepte, un plan care sa permita reluarea activitatilor in ordinea descrescatoare a riscului, exista o relaxare si o atitudine de neglijare a pericolului. Aceasta atitudine a fost generata si de foarte multe luari de pozitii din partea unor lideri politici iresponsabili care au indemnat oamenii sa nu respecte regulile, care au bagatelizat pericolul si i-au determinat pe multi sa nu perceapa la adevarata gravitate riscul epidemiei.", a spus Ludovic Orban.

El a vorbit si despre atacurile la Curtea Constitutionala venite din partea Avocatului Poporului care a contestat atat amendarea cetatenilor cat si carantinarea lor si izolarea lor in starea de urgenta, unelte fara care Guvernul nu ar fi putut limita numarul de cazuri de coronavirus.

"Grav este ca atacurile la Curtea Constitutionala, generate de Avocatul Poporului, au lipsit autoritatile statului de instrumentele necesare si au creat foarte multe situatii care sunt de natura de a creste riscul epidemimologic. Numai ultimul exemplu, noi daca nu luam masuri pentru carantinare si izolare, Romania era Italia la patrat. Daca nu aveam la dispozitie posibilitatea carantinarii si izolarii, oameni infectati ar fi raspandit virusul.

Amenzile - tu nu te situezi de partea oamenilor care au fost corecti si au respectat regulile, ci de partea oamenilor care au incalcat legea, nu au fost amendati din senin. Un dispret total fata de majoritatea populatiei care respecta legea, respecta legile.

Noi am initiat procedura de demitere a persoanei care detine functia de Avocat al Poporului. Ne dorim un Avocat al Poporului care sa actioneze in sensul sa apere drepturile oamenilor. Vom vedea ce va face PSD. Daca PSD nu sustine acest demers inseamna ca impartaseste actiunile avocatului Renate Weber.

Se pare ca tot ce e atins de PSD se imbolnaveste. Ciorbea a fost premierul Conventiei Democratice si a ajuns cel mai penibil instrument PSD in functia de Avocat al Poporului. Avocatul are niste parghii importante si au avut grija sa puna oameni care nu doar nu ii deranjeaza ci le ofera servicii. Filiala PSD - Avocatul Poporului, filiala PSD - CCR, si la Curtea de Conturi numirile sunt penibile", a incheiat Orban

Ludovic Orban a continuat sa critice PSD pentru atacurile lansate in aceasta perioada:

"Am fost atacati cu o multime de idei nastrusnice ca sa nu le caracterizez in alt fel. O perioada ni s-a spus ca facem prea putine teste, doamna Firea a spus ca o sa posteze toata tara. Cine a fost testat de doamna Firea sa voteze cu ea, cine nu a fost, sa voteze cu Nicusor Dan.

Acum ne acuza ca manipulam cifre, ca facem prea multe teste. Nu ziceau ca facem prea putine? Am pornit de la o capacitate de testare de 400 de teste si astazi avem capacitate de 17.000 de teste. Asta e manipulare? Doua saptamani au spus ca nu voteaza starea de alerta, ca nu mai e necesara. I-am lasat in pace, am prelungit starea si le-am trimit o scrisoare la Parlament care i-a inflamat. Au spus ca nu voteaza starea de alerta si n-au votat ca nu a mai trebuit sa voteze.

Romania s-a confruntat cu pericole majore in aceasta epidemie si am fost nepregatiti, stocuri strategice 0, din punct de vedere al pregatirii, infrastructura de sanatate. Un numar restrans de personal. Aplicatia cardului de sanatate, la pamant. A trebuit sa facem niste eforturi supra omenesti cu care nu s-au confruntat alte tari. Plus ca Romania e singura tara care are 4 milioane de locuitori in strainatate si care multi s-au intors.", a mai spus Orban la Realitatea PLUS.