Orban, despre anul școlar 2020-2021: Sunt mai multe scenarii în analiză. Vom ține cont de situația epidemiologică din România

" Exista un grup de lucru care pregateste toate scenariile pentru deschiderea scolilor. Trebuie sa facem o analiza a infrastructurii scolare, a cadrelor didactice si a accesului care exista la internet, abia apoi vom lua o decizie si o vom comunica. Cred că presiunea aceasta de a furniza acum informatii despre deschiderea scolilor este rezultatul, mai degraba, al initiativei demagogice a PSD-ului, care m-a chemat să vorbesc despre deschiderea scolilor, despre cate in luna si in stele (...). Sunt o serie de lucruri in analiza si in evaluare. Vor fi 3-4 scenarii. Ne uitam si ce se intampla in afara. Cand vom fi pregatiti sa le comunicam, le vom comunica. Cea mai importanta va fi evolutia epidemiologica, repet", a afirmat, astazi, Ludovic Orban, la finalul ceremoniei organizate cu prilejul Zilei Imnului Național.