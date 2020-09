Orban: Criza COVID-19 a fost o provocare pentru UE. Natura si amplitudinea ei au fost diferite fata de orice alta criza din istoria Uniunii

Potrivit premierului, fondurile europene care vor fi accesibile pentru Romania “nu sunt niste fonduri care ne sunt date, ci va trebui sa le atragem prin idei bune si o munca fara precedent”. “Succesul proiectelor pe care Romania le va propune ne poate aduce un salt economic si, de asemenea, un imbold spre dezvoltare si modernizare, un salt privind capacitatile de a ne asigura securitate”, a afirmat Ludovic Orban, subliniind ca prioritate au un sistem de sanatate mai capabil, mecanisme si practici de buna guvernare, infrastructura de conectivitate majora, masurile de digitalizare, acompaniate de masuri de securitate cibernetica, resurse la bugetul public pentru a securiza investitii sustinute in capabilitati moderne de aparare.

Avem lectii invatate din incercarile prin acre trecem cu totii, inclusiv in plan geo-politic, regional, dar si la nivel global -a spus Orban, menionand ca aceasta criza a fost "o provocare fara precedent pentru Uniunea Europeana, pentru lume, in general, pentru noi toti": "Natura si amplitudinea crizei au fost diferite fata de orice alta criza din istoria Uniunii. Toatele statele membre au fost afectate, chiar daca in proportii diferit, in functie si de realitatile socio-economice. In plus, ea s-a suprapus si peste o criza la nivel global".

Mai mult decat atat, premierul a precizat ca aceasta criza ameinta bazele de functionare ale proiectului european, ale Parteneriatului Transatlantic si chiar ale sistemului international.

In opinia sa, criza provocata de pandemia de COVID-19 a demonstrat interdependenta sporita dintre statele membre si nevoia stringenta de forte concentrate. "Trebuie sa construim pe aceasta baza cu mai multa seriozitate. Trebuie sa ne concentram pe procesul de dezvoltare, adaptarea trebuie sa duca la raspunsuri care sa fie imbunatatite permanent. Doar actiunea comuna poate sa determine raspunsuri adecvate la provocarile cu care ne confruntam", a mai spus premierul.

Seful Guvernului a aratat ca, in linie cu angajamentul său proeuropean, Romania a fost unul dintre sustinatorii foarte clari ai solidaritătii şi actiunii europene coordonate, dupa o perioada in care tara noastra a invatat din greşeli, la fel ca si in cazul altor state.



"In continuare, avem nevoie urgenta de a imbunatati procedurile, mecanismele de actiune, resursele si expertiza pentru a fi mai bine pregatiti, atat pe plan national, cat şi european şi euroatlantic în fata unor situatii majore de criza", a afirmat seful Executivului, subliniind necesitatea unui sistem cat mai bun de reactie la crize, capacitatea de a furniza rapid solutii si echipamentele medicale de urgenta, precum si de un sistem medical robust si investiţtii in cercetare in domeniul medical si farmaceutic.