Orban cere demiterea Avocatului Poporului, după demersurile de blocare a impozitării pensiilor speciale

,,Avocatul Poporului nu mai este demult avocat al poporului. Renate Weber s-a comportat și s-a arătat a fi prietenul PSD, avocatul PSD și avocatul celor cu pensii speciale mari, cei cu pensii de peste 7.000 de lei, (…) fără a avea vreodată funcții de conducere. Este apărătorul celor care beneficiază de pensii foarte mari pentru că au profitat și le-au umflat cu pompa, asta e Renate Weber, a afirmat Orban.

,,Îmi pare rău că se comportă astfel, voi cere demiterea Renatei Weber,” a precizat premierul, aflat în vizită la Brașov.

Avocatul Poporului a sesizat la Curtea Constituțională , „motive multiple de neconstituţionalitate” în legea privind impozitarea pensiilor speciale. Demersul în sine, a mai explicat Renate Weber, reprezintă o „discriminare”.

Legea 35/1997, care reglementeaza instituția Avocatul Poporului, prevede astfel situațiile în care acesta poate fi înlocuit.

Art. 9:

(1) Mandatul Avocatului Poporului inceteaza inainte de termen in caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori in caz de deces.

(2) Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului.

(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de catre birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, in cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului Avocatului Poporului.