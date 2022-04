Antonio Guterres a spus marți, la Moscova, în conferința de presă, ulterioară întâlnirii cu Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, că invadarea Ucrainei de către Rusia a fost „o încălcare a Cartei Națiunilor Unite”, insistând asupra faptului că este „îngrijorat de rapoartele despre crime de război”.

„Este clar că ne aflăm pe poziții diferite față de ce se întâmplă în Ucraina”, a mai spus guterres, la Moscova.

"It is clear that there are two different positions on what is happening in Ukraine"



Speaking from Moscow, UN Secretary General Antonio Guterres says "the sooner we end this war the better" for Ukraine, Russia and beyondhttps://t.co/kXDVZ3IGHr pic.twitter.com/7pZfqQKTFq