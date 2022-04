În ceea ce privește Rusia, trebuie reținut că autoritățile ucrainene acuză țara agresoare că a îndepărtat cu forța populația din orașele ocupate.

Countries that accepted the largest number of #Ukrainian refugees.



Concerning #Russia, it should be kept in mind that the Ukrainian authorities accuse the aggressor country of forcibly removing the population from the occupied cities. pic.twitter.com/n6hwUU0dTE