Pilonul II de pensii ar trebui să fie opțional- este mesajul transmis de Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii. Aceasta spune că pensiile private obligatorii sunt de fapt cea mai mare țeapă dată românilor. Iar fostul ministru vine și cu date: după 10 ani de cotizare, un om primește la pensionare nu mai puțin de 50 de lei pe lună. Iar păcăleala este mascată prin faptul că statul oferă toți banii odată. Cu această sumă, după o viață de muncă, oamenii își vor putea cumpăra maximum o mașină de spălat, spune fostul ministru.

"Acolo s-au strâns sume mari de bani dar din păcate sumele pentru adevărații beneficiari sunt foarte mici. Am constatat că în contul fiecărui român erau cam 7.000 de lei, împărțit la 10 ani rezultă o pensie de 10 euro, 50 de lei, am zis că e cea mai mare țeapă dată cetățeanului. Ar trebui să fie opțional Pilonul 2, așa este în toată lumea, e opțiunea beneficiarului dacă vrea să cotizeze la un cont privat de pensii. Nu s-a discutat despre naționalizare, nu aș fi nici eu de acord, dar aș fi de acord să devină opțional", a spus Olguța Vasilescu la Realitatea PLUS.