Olguța Vasilescu, atac VIRULENT la Guvernul Orban: Dacă PNL se atinge de o singură virgulă din legea pensiilor, PSD va...

„Daca PNL se atinge de o singura virgula din Legea pensiilor publice, PSD va depune imediat motiune de cenzura! Nu vom tolera ca acest guvern sa isi bata joc de o lege care are o rata de acceptabilitate de 90 la suta! Nu e o lege care ii priveste doar pe pensionari, ci e o lege de care vor beneficia si generatiile urmatoare!”, a scris miercuri seara pe Facebook fostul ministru PSD al Muncii.

„Respectati legea! Varstnicilor le-ati cerut sa stea inchisi in casa si sa nu isi vada doua luni copiii, ca sa se respecte legea. Nu e valabil si pentru voi?”, mai scrie Vasilescu in mesajul către Guvernul liberal.

Lia-Olguţa Vasilescu spune că „legea nu prevede doar creşterea punctului de pensie cu 40 la sută, ci e o lege care va corecta toate inechităţile din sistem”. Ea acuză partidul de guvernământ că nu a dispus analiza niciunui dosar în cele cinci luni care au trecut, deşi acest proces trebuia început la 1 ianuarie.

Vasilescu mai susţine că Ministrul Finanţelor Publice a declarat în repetate rânduri că există fonduri pentru majorarea pensiilor.

„Guvenul PNL a promis ca va respecta legea, iar Vasile Câțu a spus ca banii de pensii sunt prinsi in buget. In functie de acest lucru s-a calculat deficitul acestui an si, drept urmare, guvernul s-a imprumutat la dobanzi mai mari. Cum e posibil sa se spuna acum ca nu mai sunt bani de pensii?”, mai scrie fostul ministru al Muncii din guvernările PSD din ultimii aproape trei ani.

Ea susţine că recalcularea ar aduce toate pensiile la nivelul celor speciale.

„Vreti sa impozitati pensiile speciale? Dati Ordonanta de Urgenta! V-ati laudat ca veti face asta din prima zi de guvernare! Nu numai ca nu ati facut nimic pentru taieri, dar ati solicitat parlamentului si abrogarea OUG59/2017 care plafona pensiile speciale! (...) Daca legea pensiilor publice se va aplica in integralitatea ei, pensiile din sistemul public se vor apropia in cuantum de valoarea multor pensii speciale. Conform simularilor, pensia unui profesor universitar va fi de 8100 lei, iar cea a unui medic de 5000 de lei, in conditiile in care simularile sunt facute la valoarea salariilor din 2017. Si atunci care ar mai fi rostul pensiilor speciale, din moment ce prin adoptarea acestei legi am vrut ca toata lumea sa beneficieze de o pensie decenta? Da! Dar pentru asta nu trebuie prorogate termene si trebuiesc recalculate toate cele 5 milioane de pensii. Poate o trezeste cineva pe Violeta care de 5 luni ne spune ca nu stie cu cat se cresc pensiile, dar se va informa la Finante. Voi va informati cate o silaba pe saptamana?”, mai scrie Olguța Vasilescu, lansând un atac la adresa actualului ministrul al Muncii, Violeta Alexandru.