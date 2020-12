Olanda în alertă după ce doi oameni au fost ÎNJUNGHIAȚI în Haga. Atacatorul - ARESTAT | VIDEO

UPDATE: Poliția a anunțat miercuri după-amiază că a fost arestat atacatorul. Incidentul nu este catalogat drept terorist, a reamintit Poliția, care face cercetări pentru stabilirea motivului atacului și posibilei implicări și în incendiu, potrivit presei olandeze.

Atacul a avut loc în jurul prânzului, în centrul orașului Haga. Serviciile de urgență au fost anunțate aproape simultan despre atacul cu armă albă și de incendiul de la supermarketul din centrul orașului.

În primele momente ale atacului, lumea fugea speriată din magazin.

O parte din zona centrală a oraşului a fost închisă după mobilizarea masivă a echipajelor de poliție.

Huge police operation at Grote Markt in the #TheHague. You may want to avoid the area. pic.twitter.com/daTShQREtJ