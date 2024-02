Această postare inedită vineca o reacție la interviul acordat de președintele rus, Vladimir Putin, jurnalistului american Tucker Carlson, unde subiectele sensibile precum istoria și teritoriile străine au fost aduse în discuție. Cu o abordare plină de umor și ironie, fostul președinte al Mongoliei a reacționat într-un mod original, amintind tuturor că istoria și cultura mongolă au un loc special în istoria regiunii.

"După discuția lui Putin. Am găsit o hartă istorică a Mongoliei. Nu vă faceți griji. Suntem o națiune pașnică și liberă", a scris pe platforma X oficialul mongol, și și-a ilustrat postarea cu hărți ale imperiului Mongol la apogeul său.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK