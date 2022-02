"Este foarte posibil. Am mai revenit odată și în valul 3. Suntem, practic, în grafic. Diferența e că atunci am declarat pandemia închisă după ce am trecut de vârf, acum o facem înainte. (...) Pandemia înseamnă să te infectezi. E cea mai bună veste pe care o putem da pandemiei că România va reveni la normalitate", a comentat medicul, referindu-se la declara\"ia f[cut[ mar\"i seara de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Referitor la valul de infectări apărut în rândul copiilor, medicul a explicat cum s-a ajuns la această situație, pornit de la date matematice și exemplificând cu țări precum Danemarca sau Marea Britanie, acolo unde copiii sunt principala populație nevaccinată, fapt ce "se vede pe curbă infectarilor și în spitale".

"Datele din Danemarca, țara cea mai afectată de BA2, arată că această variantă este și mai agresivă decât BA1. Este și normal în cazul tinerilor, care nu au imunitate (...)", spune medicul.

Referitor la record absolut de infectări cu coronavirus, de la începutul pandemiei, atins ieri (40.018 de cazuri noi ]n 24 de ore - n.r.), epidemiologul a spus: "Săptămâna viitoare, având în vedere potențialul de creștere, 70.000 de cazuri pe zi. Probabil că vom ramâne în această zonă ca paltou săptămânal, adică să nu depășim 45.000 de cazuri/zi.

Săptămâna viitoare am putea să avem vârful valului 5 în România și să nu avem creșteri peste 50.000.

40.000 de cazuri confirmate înseamnă cam de 5 ori mai multe cazuri în realitate. Înseamnă că undeva la 100.000 de români se infectează, asta înseamnă că peste două săptămâni aceștia ar putea avea nevoie de internare (...)."

Medicul a vorbit și despre campania de vaccinare din țara noastră, care pare să bată pasul pe loc, interesul atât al autorităților, cât și al românilor fiind foarte scăzut.

"UE adoptă booster-ul ca și schemă de vaccinare completă și accționează în consecință. Noi considerăm în continuare vaccinată o persoană care are două doze, chiar dacă doza doi a făcut-o în urmă cu un an de zile, și știm că asta nu ajută la Omicron (...)", a arătat Jurma.

El a vorbit și despre finalul pandemiei de COVID și revenirea la mult-așetptata normalitate.

"Omicron a venit curând după Delta încât poate funcționa ca un rapel natural. Danemarca lasă să circule virusul după booster și să avem imunitate hibridă. E un scenariu (...). Un alt scenariu: virusul are mai multe opțiuni de a se muta și de a produce variante mai periculoase. Nu știm exact, nu putem planifica că pandemia se termină în mai.

Am putea planifică să vorbim cu populația ca între valul din iarnă și cel din toamna viitoare să se vaccineze, deși noi am procedat invers, oamenii întâi s-au infectat (...)", a conchis acesta.