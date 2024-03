Avocații baronului șpăgar, Dumitru Buzatu, caută tot felul de motive pentru a-l scoate din penitenciar. La ultimul termen de la Tribunalul Vaslui, când s-a cerut luarea unei măsuri mai blânde față de Buzatu, avocatul acestuia, Cristian Winzer, a atras atenția că judecata fostului președinte al CJ Vaslui se face în funcție de presiunea publică.

Potrivit unor surse, acesta ar fi susținut în timpul ședinței că pot fi aduși 5.000 de susținători în fața Tribunalului, pentru a arăta că al său client nu este un pericol public. Ieri, de prea multă presiune publică, judecătorii Curții de Apel Iași au respins strămutarea procesului la Tribunalul Iași, ceea ce înseamnă că procesul va începe la Tribunalul Vaslui.

Cererea lui Dumitru Buzatu, de strămutare a procesului de la Tribunalul Vaslui la Tribunalul Iași, a fost susținută și de către avocații acestuia. Potrivit unor surse demne de încredere, avocatul Cristian Winzer ar fi afirmat în instanță că clientul său nu este un pericol public și, ca să dovedească asta, ar putea fi aduși 5.000 de susținători în fața Tribunalului, care să-l aclame, cel mai probabil, pe Buzatu.

Practic, prin acestă afirmație, și Winzer a lăsat de înțeles că judecătoarea care îl judecă pe Buzatu ia decizii în funcție de presiunea publică, făcând probabil referire și la faptul că aceasta a judecat și cazul violatorilor din Văleni, care au fost trimiși după gratii abia după ce opinia publică s-a revoltat.

Contactat telefonic de redactorii cotidianului Vremea Nouă, avocatul Cristian Winzer a negat că ar fi afirmat așa ceva în ședință. “În primul rând, ședința a fost nepublică, nu știu de unde aveți astfel de informații. Dumneavoastră faceți niște afirmații la o procedură care este nepublică, prin urmare am să vă rog să aveți foarte mare grijă ce spuneți și ce scrieți. Nu am cum să discut ceva ce este raportat la o procedură nepublică. Am susținut public că acest caz se judecă în funcție de presiunea publică, nu este un secret. Este o realitate ce rezultă din derularea procedurilor și am convingerea fermă că acesta este adevărul. Cât privește afirmația cu aducerea susținătorilor domnului Buzatu în fața Tribunalului Vaslui, eu vă pot spune doar atât, că nu fac justiție în stradă”, a susținut avocatul Cristian Winzer.