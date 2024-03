Fata e de părere că în România nu i-ar fi ajuns banii, mai ales că a dat doar 6 euro pe un set întreg de curățenie.

"Pe ce am dat 50 de euro la supermarket în Japonia? Am luat șase ouă, un lapte de migdale, un borcan de dulceață de afine, o conservă de porumb, o salată iceberg, oțet balsamic, o caserolă de roșii, o cremă de brânză, o ceapă. pastă de dinți...

Aaa, la mâncare, am mai luat acești fulgi de ovăz. Am luat hârtie igienică - 8 role, am luat acest set pentru curățenie. Sinceră să fiu, mi se pare că am luat mai mute decât aș fi luat în România cu 250 de lei", a arătat studenta româncă, într-un video postat în mediul online.

În comentarii, oamenii i-au dat dreptate și i-au transmis că pentru aceleași produse ar fi scos mai mulți bani din buzunar în România.