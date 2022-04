Ilia Navalnîi, locuitor din Bucha, a fost executat prin împușcare, iar trupul său a fost identificat după actele de identitate pe care le avea asupra sa, potrivit agenției Nexta.

La sfârșitul lunii martie, Alexei Navalnâi a fost declarat marți „vinovat” de fraudă pe scară largă de către un tribunal rus și condamnat la încă 9 ani de închisoare. Opozantul rus a respins toate acuzațiile și susține că a fost condamnat politic, la ordinul direct al Kremlinului.

Ilya Navalny, a resident of the town of #Bucha, #Kyiv region, who was found shot to death in a mass grave among hundreds of other victims, was a distant relative of #Russian opposition politician Alexey Navalny. pic.twitter.com/VWXqw2c7ns