Românca, în vârstă de 30 de ani, era însărcinată în 8 luni când s-a îmbolnăvit. Starea ei s-a deteriorat rapid și a fost internată la un spital din Marea Britanie, unde fiica ei a venit pe lume prin cezariană. Femeia a fost apoi în comă indusă timp de trei luni.

Nicoleta has been in hospital for 13 months, with 11 months in critical care and 10 months (299 days) on ECMO.



Husband Mike has driven the three-hour round trip to visit his wife in our hospital almost every day for a year. Yesterday he came to take her home 🥰 pic.twitter.com/g07VoRcYF3