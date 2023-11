În cadrul postării, polițistul a povestit activitățile pe care le-a făcut în ziua respectivă după care a adormit dezvelit. Postarea amuzantă care a strâns rapid mii de aprecieri, comentarii și distribuiri a atras atenția și fostului comisar șef de la Crimă Organizată, Traian Berbeceanu, retras între timp. Comentarii răutăcioase au venit și din partea unor urmăritori care au considerat postarea drept misogină. La scurt timp însă, polițistul a revenit cu o altă postare în care a explicat faptul că susține egalitatea între femei și bărbați.

Polițistul Marian Godină a ținut să împărtășească din experiența unui tată aflat în concediu de creștere a copilului, printr-o postare care a strâns rapid mii de aprecieri, comentarii și distribuiri.

”Ieri am spălat toate geamurile, am șters praful de pe toată mobila, am spălat pe jos și, la final, când totul era bec, am prins niște călăreți de rejansa perdelelor, (cred că așa îi zice) am procedat la fel și cu draperiile, le-am ondulat puțin ca să arate frumos și apoi le-am pus sus. După toate astea, am dormit puțin dezvelit și m-am trezit cu o ușoară durere la ovare”, a scris Godină pe contul său de Facebook.

Polițistul a revenit cu o altă postare:

”Ca bărbat aflat în concediu de creștere a copilului într-o societate în care încă se consideră că doar mamele ar trebui să aibă acest drept, ca bărbat care schimbă scutece, iese cu copilul în parc și face treburi casnice, e amuzant să văd că, din cauza postării trecute, care a fost doar o glumă, există femei care mă acuză că sunt misogin.

Chiar am considerat întotdeauna că femeile sunt egale cu bărbații.



Și ca să întăresc afirmația de mai sus, țin să menționez că îmi displac la fel de mult femeile idi-oate pe cât îmi displac și bărbații idi-oți. Pentru că prostia nu are sex.

Cratimele alea nelalocul lor au rolul de a deruta roboțeii care ar putea considera că vorbesc urât și mi-ar șterge postarea”, a scris Marian Godină.