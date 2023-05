„Cântărim tot ceea ce merge pe aeronava – de la încărcătură la mesele de la bord, până la bagajele din cală”, a declarat Alistair James, specialistul în îmbunătățirea controlului sarcinii Air New Zealand.

Compania aeriană va începe cântărirea clienților pentru zboruri internaționale începând cu luna iunie.

„Știm că a păși pe cântar poate fi descurajantă. Dorim să asigurăm clienții noștri că nu există niciun afișaj vizibil nicăieri. Nimeni nu vă poate vedea greutatea – nici măcar noi! Este complet anonim”, a adăugat James.

Multe companii aeriene din SUA se gândesc, de asemenea, să implementeze această procedură înainte de decolare pentru a asigura siguranța la bord, din cauza ratei mari de obezitate a călătorilor, scrie Unilad.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor spune că 41,9% dintre americani sunt obezi.

„Indiferent de metoda de eșantionare utilizată, un operator are opțiunea de a supraveghea fiecare pasager și bagaj din străinătate a aeronavei și ar trebui să acorde pasagerului dreptul de a refuza să participe la orice sondaj privind pasagerul sau greutatea”, a sfătuit blogul companiei aeriene View From The Wing.

„Unele companii aeriene, apropo, s-ar putea să nu facă acest lucru ca un sondaj valid din punct de vedere statistic la fiecare trei ani. Transportatorii au opțiunea de a nota greutățile reale ale fiecărui pasager pe fiecare zbor, fie cântărind pe toată lumea, fie doar întrebând greutatea lor și apoi având agenții de la poartă care să ghicească dacă un pasager minte”, au mai scris specialiștii.