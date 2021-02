O cercetătoare de la Institutul Ana Aslan, printre victimele incendiului de la Balș. Mesaj EMOȚIONANT transmis de foștii colegi

În mesajul postat de foștii colegi ai femeii, aceștia își iau rămas bun de la cea alături de care au lucrat timp de 40 de ani.

"IN memoriam, colegei noastre din primul plan, Anastasia Victoria Andrei, cercetător timp de 40 de ani in Institutul fondat de către Ana Aslan, dispărută in tragedia de la Spitalul Bals!!! Un om de excepție a plecat spre o lume mai buna!", se art[ ]n mesajul publicat pe contul de socializare al Fundației Ana Aslan.

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dimineață, la pavilionul V al Institutului Matei Balș din Capitală, spital aflat în prima linie în lupta cu noul coronavirus.

Potrivit celui mai recent bilanț, dat publicității astăzi, numărul persoanelor decedate se ridică în prezent la 8, ultima dintre victime fiind confirmată chiar în această dimineață. Alte două victime au fost confirmate în weekend-ul care tocmai s-a încheiat, în vreme ce ziua de vineri se încheiase cu 5 morți și 53 de pacienți transferați la unitățile medicale din Capitală, dintr-un total de 120 de bolnavi evacuați în regimd e urgență ca urmare a incendiului.