Explozia din oraşul Herat a lăsat curtea moscheii Guzargah plină de cadavre şi pământul pătat de sânge, după cum se poate observa în videoclipul de la faţa locului postat pe reţelele sociale relatează The Associated Press.

Printre cei decedaţi se numără Mujib-ul Rahman Ansari, un cleric important, cunoscut în Afganistan pentru criticile sale la adresa guvernelor ţării susţinute de Occident în ultimele două decenii. Ansari era considerat un apropiat al talibanilor, care au preluat controlul asupra ţării în urmă cu un an, în timp ce forţele străine s-au retras.

Aftermath of the deadly explosion in Herat's Guzargha mosque. It looks like the number of casualties is high. pic.twitter.com/W9ml5XrGai