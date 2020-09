O asistenta de la Serviciul de Ambulanță Alba a murit subit in Bulgaria. Ce i-a provocat decesul

Anunțul legat de decesul asistentei a fost făcut de un coleg al acesteia, care a postat un mesaj pe un grup al angajaților de la Ambulanța Alba: "Colega noastra (...), asistent în cadrul SAJ Alba, stația centrală, în această zi, a plecat dintre noi. Anca se afla in concediu în Bulgaria, în urma unei dureri toracice a ajuns la Spital iar aici a intrat in Stop Cardio Respirator ... nu s-a mai putut face nimic pentru Salvatorul nostru. Drum lin suflet drag tuturor!!! Condoleanțe familiei!"



Ulterior, un mesaj de condoleanțe a fost transmis de adjunctul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), Ovidiu Costea: "Am primit cu tristețe trecerea în neființă în mod fulgerator a unei colege de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba! Sincere condoleanțe familiei, apropiaților și colegilor din Serviciul de Ambulanță Alba!"