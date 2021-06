Informațiile legate de furtul ambulanței sunt încă neclare. Astfel, poliția a declarat că autospeciala ar fi fost furată de o femie de la un spital din orașul Utica, duminică dimineața.

Kunkel, compania care deține ambulanța, spune însă că aceasta a fost, de fapt, furată dintr-un garaj deschis în timp ce era spălată și că nicio altă persoană nu se afla în interiorul mașinii când suspectul a demarat în trombă.



Polițiștii au avut mai multe tentative nereușite de a opri vehiculul, însă șoferul a ajuns în cele din urmă într-o fundătură și a intrat cu mașina în apele Golfului Irondequoit, relatează Insider.







#Watch as the driver of a stolen ambulance crashes into Irondequoit Bay. #Utica #Roc @13WHAM pic.twitter.com/vHceQDNkIi