Executivul a adoptat, în şedinţa de joi, hotărârea iniţiată de Ministerul Justiţiei (MJ) care prevede suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) cu 50 de posturi din care 25 de procurori, 20 de grefieri şi cinci posturi personal economic şi administrativ.

Ministra Justiţiei Alina Gorghiu a precizat că din aceste 25 de posturi de procurori vor fi şapte de execuţie şi unul de conducere care urmează să fie alocat Secţiei de combatere a Traficului de Droguri din DIICOT pentru a putea fi înfiinţat Serviciul specializat în combaterea traficului stradal de droguri în Bucureşti şi judeţul Ilfov. Ea a mai spus că la Serviciul Teritorial Constanţa urmează să fie înfiinţa un Birou Antidrog care să acopere atât judeţul Constanţa, cât şi Tulcea.



„Aceste posturi de 25 de procurori vor fi repartizate în felul următor – 7 posturi de execuţie plus unul de conducere urmează să fie alocat secţiei de combatere a traficului de droguri din cadrul structurii centrale pentru a putea fi înfiinţat acest serviciu specializat în combaterea traficului stradal de droguri pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov. Aşa cum ştiţi, am mai comunicat public şi nu o dată, pe raza judeţului Ilfov plus Bucureşti este un număr foarte mare de consumatori ca urmare a traficului stradal. Celelalte posturi de procuror vor fi alocate, în funcţie de situaţia operativă şi în funcţie de necesităţi, structurilor teritoriale care înregistrează creşteri masive a numărului de cazuri penale vizând traficul de droguri sau de substanţe psihoactive, preponderent ca urmare a unor evenimente culturale – festivaluri, concerte, zone unde turismul este mult mai ridicat, centre universitare mari. De pildă Serviciul Teritorial Constanţa, unde urmează să fie înfiinţa un Birou Antidrog care să acopere atât judeţul Constanţa, cât şi Tulcea”, a explicat Alina Gorghiu, la finalul şedinţei de joi a Executivului.

Ministrul liberal a precizat că acest proiect de hotărâre vine ca urmare a discuţiilor din CSAT.

„Salut faptul că s-a discutat în CSAT pe tematica consumului de droguri. Am discutat şi despre traficul de droguri. S-au făcut toate informările necesare astfel încât a fost dat un semnal foarte clar către toate instituţiile cu atribuţii în domeniu”, a arătat Gorghiu.

Potrivit unui comunict de presă al Ministerului Justiţiei, propunerea în acest sens a fost formulată în vederea sprijinirii şi eficientizării activităţii DIICOT, structură de parchet care are în competenţă infracţiuni din sfera traficului de droguri, traficului de persoane, de minori, pornografiei infantile, terorismului, spălării banilor, etc.

„Chiar astăzi a avut loc şedinţa CSAT care a avut pe ordinea de zi inclusiv problema consumului de droguri şi a altor substanţe psihoactive de către tineri şi elevi. Acest fenomen reprezintă un risc major la adresa siguranţei individuale şi naţionale. Considerăm că pentru a lupta împotriva drogurilor trebuie să alocăm resursele necesare.

Ministerul Justiției a inițiat această Hotărâre de Guvern în vederea suplimentării numărului maxim de procurori pentru DIICOT având în vedere volumul tot mai ridicat de activitate, gravitatea faptelor anchetate de această structură de parchet precum și nevoia de soluționare cu celeritate a cauzelor aflate în lucru. Sprijinim orice demers pentru a asigura buna organizare și funcționare a activității sistemului judiciar, pe baza cooperării loiale cu instituțiile reprezentative ale puterii judecătorești. Lupta împotriva unor flageluri precum drogurile nu poate fi purtată cu succes de o singură instituție. Trebuie ca toate autoritățile statului cu atribuții în domeniu să găsească soluții comune pentru combaterea acestui fenomen.”, a declarat Alina Gorghiu, potrivit comunicatului citat.