Număr DUBLU de vaccinări la Institutul Marius Nasta. CE spune Beatrice Mahler despre efectele secundare după imunizare

Beatrice Mahler: "Institutul Marius Nasta are un centru de vaccinare cu patru puncte de vaccinare, adică o capacitate de 240 de persoane. Ziua de ieri a fost puţin mai încărcată, pentru că, până la finalul zilei, am avut 419 persoane vaccinate, mult peste capacitatea centrului nostru şi, dacă adăugăm la acest număr şi micile probleme de logistică din cursul dimineţii, într-adevăr presiunea din primele ore a fost destul de mare. (...) Până în acest moment, nu am avut efecte secundare importante post-vaccinare. Am avut, însă, şi trebuie să menţionez acest lucru, şi persoane care au avut şoc anafilactic în antecedente, dar care au decis să se vaccineze. Ei au fost supravegheaţi 30 de minute fără să avem evenimente post-vaccinare importante."

Beatrice Mahler a comentat și situația din Norvegia, unde au existat decese după vaccinarea anticoronavirus.

Beatrice Mahler: "Este extrem de important să vedem dacă există o legătură între vaccin şi decesele care s-au înregistrat. Este extrem de important ca această anchetă să se realizeze, dacă nu pentru altceva măcar pentru a exclude o posibilă legătură",