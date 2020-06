NOU bilanț COVID-19 în SUA: Peste 2,5 milioane de infectări și 126.123 de decese

Potrivit sursei citate, luni, la ora locală 20:00 (00:00 GMT - marţi), au fost raportate 42.426 de noi contagieri şi 355 de noi decese, ceea ce face ca numărul total al infectărilor să ajungă la 2.586.844 de cazuri, iar cel al deceselor la 126.123 de cazuri.



Media noilor cazuri depistate în Statele Unite săptămâna trecută a fost de peste 40.000 pe zi, acestea fiind înregistrate mai ales în Sudul şi în Vestul ţării, în state precum Florida, Texas, California şi Arizona.



De departe, New York rămâne, în continuare, statul cel mai afectat de pandemia din Statele Unite, cu 393.069 de cazuri confirmate şi 31.403 de decese, bilanţul victimelor fiind depăşit doar de cele din Brazilia, Marea Britanie şi Italia.



Din numărul total de decese înregistrate în statul New York, numai în oraşul New York au murit 22.470 de persoane



Bilanţul provizoriu al deceselor - 126.123 - a depăşit deja valoarea inferioară a intervalului prognozat de Casa Albă, care a estimat că în cel mai rău dintre cazuri numărul total al deceselor provocate de pandemia de coronavirus va fi cuprins între 100.000 şi 240.000.

Donald Trump s-a arătat şi mai încrezător, estimând că numărul deceselor va fi cuprins între 50.000 şi 60.000, deşi ulterior şi-a revizuit în creştere estimările, declarând că vor fi cel mult 110.000 de decese, cifră care a fost și ea depășită, mai arată sursa citată.