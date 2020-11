Noi ipoteze în cazul fetei carbonizate din Ghimpați: Pistele Poliției - Criminologii atrag atenția că este un caz cum rar au mai întâlnit

Vineri - ora 22:30, un șofer care circula pe DN 6, între localitățile Ghimpați și Valea Plopilor avea să facă o descoperire macabră. Într-un șanț era o femeie carbonizată, băgată într-o valiză. Polițiștii au intrat imediat în alertă și au demarat o ancheta în acest sens.



Cinci zile au trecut de la tragedie și la această oră nu a fost prins criminalul și nici victima nu a fost identificată. Autoritatile au făcut deja un portret robot al victimei și au prelevat probe ADN.



Criminologii atrag atenția că este un caz cum rar au mai întâlnit.

”De a lungul carierei am avut de a face cu astfel de cadavre cu identitate necunoscuta, fie că le-am gasit fragmentate sau nu ... cum a fost găsit acum în stadiul asta... am avut situații în care nu am avut nici cea mai mica idee, nici cele mai mici indicii. A fost o vreme cand geamantanele erau lunar sau de cel putin 3-4 ori pe an. E adevarat ca partea de inceput a identificari victimei reprezinta partea cea mai dificila”, a declarat DAN ANTONESCU - expert criminolog.



Șapte tinere, cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani, au dispărut în ultimele săptămâni, înaintea oribilei crime din Ghimpați. Autoritățile merg pe mai multe piste.

”Pe una din pistele pe care merg anchetatorii ar fi chiar dispariția unei fete din București însă nu corespond toate semnalmentele și toate datele. Mai exact tânăra din capitala a fost dată dispărută abia luni de către bunicul ei, iar apropiații acesteia spun că nu corespund toate semnalmentele din portretul robor. Mai exact tânara este mult mai înaltă, are toți dintii si are si un tatuaj”, a mai spus criminologul.



De trei zile, bunicul și prietenii tinere din București încearcă să dea de urma ei, însă, fără succes.