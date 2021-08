realitatea plus

Dumitru Coarnă, parlamentar PSD și fost lider de sindicat în MAI, susține că situația lui Marian Iorga era cunoscută de ani de zile, însă nimeni nu acționa pentru că avea protecție politică.

"Marian Iorga a beneficiat de protecția politică a lui Iulian Dumitrescu și de aceea faptele sale din 2015, 2016, 2017 nu au ajuns să fie cercetate. Eu vă confirm că sunt cel puțin 10 funcții de conducere ocupate prin mită și favoruri sexuale, toată lumea din sistem, cei care gestionează informativ, miniștrii de Interne succesivi Mihai Vela și Lucian Bode știau aceste lucruri, eu personal am depus 2 denunțuri la DNA și am fost audiat," a declarat Coarnă, la Realitatea Plus.

Lupta pentru șefia PNL, posibile legături cu scandalul legat de fostul șef al IPJ Prahova?

Și jurnalistul Mihai Belu, de la adevarulzilei.net, a vorbit despre dedesubturile politice ale scandalului care-l vizează pe fostul șef al IPS Prahova. Acesta a amintit faptul că Iorga era un apropiat la șeful CJ Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, trecut recent în tabăra lui Florin Cîțu, după ce ar fi fost amenințat cu anchete și controale la firmele sale.

"Eu aș privi într-o cheie politică toată treaba asta. Să nu uităm faptul că s-a vehiculat foarte mult ipoteza că Marian Iorga era una dintre propunerile serioase pentru șefia Poliției Române. În același timp, el fiind inspector șef la Prahova, era unul dintre oamenii de bază ai președintelui CJ Iulian Dumitrescu. Ne aducem aminte cum s-a făcut trecerea acestuia de la o aripă la alta din PNL. Mai întâi au apărut înregistrările din biroul lui Cătălin Drulă, apoi a apărut acest dosar despre care nu se știau multe lucruri, a treia oară a venit ANAF și atunci și-a anunțat Dumitrescu susținerea pentru Florin Cîțu.(...)".

Dezvăluiri bombă despre Iulian Dumitrescu, liberalul trecut în tabăra lui Cîțu. Firmele sale sunt verificate de ANAF

"Am citit cu interes acuzațiile (în dosarul lui Marian Iorga privind mita și favorurile sexuale - N.R.), nu am văzut referiri la probe. Aștept să văd că și cei care au dat mită sunt băgați în dosar, îl avem pe președintele CJ Călărași și alte persoane importante și așteptă să văd că și acestea, dacă se susțin probele, fac parte din dosar", a mai afirmat Mihai Belu.

