Noi detalii în cazul SOPRANEI în comă de la Iași, ce ar fi pățit presupusa amantă a soțului

Soprana Maria Nicoară a ieșit din comă, dar rămâne internată la Terapie Intensivă. Medicii spun că pacienta, care a suferit și o intervenție pe creier, dă semne de însănătoșire, dar că perioada de recuperare va fi extrem de lungă.

În satul în care locuiește artista, oamenii vorbesc despre neregulile din familia celor doi. Soțul, agresiv și infidel, ar fi avut o relație cu o vânzătoare din comună care după ce a fost audiată de procurori ar fi fost dată afară de la serviciu.

În dosarul deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, soțul sopranei are calitatea de martor. Anchetatorii au întocmit dosar penal in rem pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. În fata politiștilor, el a susținut că artista s-a împiedicat pe scări și s-ar fi lovit cu capul de pereți, după ce ar fi consumat alcool. Abia după opt ore de agonie, soțul femeii a chemat și ambulanța, potrivit Realitatea Plus.