De asemenea, primarul Capitalei a reacționat după ce europarlamentarul Rareș Bogdan a spus că actualul primar al sectorului 5 a picat „ca un meteorit cu 30% și a luat fața tuturor posibililor candidați”.

„Am un mare respect pentru toti bucurestenii, inclusiv pentru oamenii care spun in sondaje ca-l voteaza pe domnul Cristian Popescu Piedone. Pentru aceasta candidatura, cum sa zic, o iau cu o oarecare rezerva.

Eu cred ca, si asta o spun toate sondajele, exista un partid care are cea mai mare intentie de vot in Bucuresti, PSD, acest partid nu si-a anuntat inca un candidat, in momentul in care acest partid isi va anunta acesta va fi unul dintre cei doi competitori la functia de primar general.”

In ceea ce priveste sondajul comandat de el, pentru care a fost acuzat ca fiind partinitor, Nicușor Dan a spus:

„Acel sondaj a avut mai multe ipoteze. De exemplu, nu s-a masurat ipoteza in care PSD si PNL au candidati separat. Nu ne-am gandit sa socotim si asta. Au fost mai multe scenarii, a fost si un scenariu cu doamna Firea.

In primul rand orice candidat, in ipoteza in care aceste doua partide merg separat, un candidat al PSD-ului, cu o oarecare notorietate va face undeva in jurul scorului partidului 30-35 la suta”, a spus Nicușor Dan.

