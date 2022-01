„Fac încă o dată un apel la ratiune catre toti soferii si vatmanii din STB.

Avem două hotărâri judecătorești executorii. Sunt sute de mii de persoane afectate.

Suntem într-un stat de drept, iar hotărârile executorii se execută, iar cine nu o face face o infracțiune.

Putem rezolva acceste probleme importante printr-o discutie civilizata fara sa santajam prin lipsa de activitate bucurestenii să ducă o viață normală”, a declarat, vineri seară, de la Primaria Generală, Nicușor Dan.

În declarația de la Primăria Generală, după eșecul celei de-a doua runde de discuții, Nicușor Dan le-a transmis un mesaj și liderilor PSD în legătură cu liderul de sindicat STB: „Cer PSD și Gabrielei Firea și lui Marcel Ciolacu să se pronunțe: fie sprijină o grevă ilegală, fie se delimitează și îi retrag sprijinul politic pentru consililerul general Vasile Petrariu, ales pe listele PSD”.

„Am invitat la discuţii reprezentanţi desemnaţi de către lucrătorii din fiecare autobază şi depou, am spus de mai multe ori că nu vreau să discut cu reprezentanţii unui sindicat care au dus o întreagă categorie de oamenii într-o zonă penală, vreau, dimpotrivă, să discut cu oameni care să exprime problemele reale. La această întâlnire de la ora 6 am fost informat că au venit reprezentanţii sindicatului reprezentativ, l-am sunat pe directorul general de la STB şi i-am propus să aibă o discuţie pe are e logic şi legal să o aibă. Această discuţie a durat cinci minute, pentru că nu a existat altă solicitare decât demisia domnului Criţ, ceea ce este un gest infantil, în condiţiile în care de două zile bucureştenii suferă de lipsa transportului în comun”, a mai declarat primarul general.

„Sunt foarte multe probleme in transportul public. Rezolvarea lor necesită un dialog, un calendar de acţiuni şi mai ales, foarte mulţi bani (...) Noi am luat din cheltuieli pe târguri, concerte și alte prostii către STB. Am reuşit să echilibrăm financiar această societate pe care am găsit-o în faliment. (...)

Pentru toate problemele de structura din transportul public sunt disponibil sa avem o discutie asezata. În special Consiliul general. Pentru ca de calitatea transportului public din Bucuresti depinde confortul vietii fiecaruia dintre noi”, a mai spus Nicușor Dan.

Transportul în comun de suprafață rămâne blocat, după ce negocierile dintre liderii sindicatului STB și primarul general Nicușor Dan au eșuat, pentru a doua oară, vineri seară.

Tribunalul București a dat vineri o a doua decizie privind greva ilegală de la STB.

Salariații au protestat cu pancarte și cer, in continuare, demisia directorului STB și reclamă salariile mici, condițiile de muncă și lipsa pieselor auto de care au nevoie.