Nicușor Dan: "A fost o campanie murdară la adresa mea. Mi se pare comic ca tocmai PSD să acuze fraude"

"Mi se pare comic ca tocmai PSD să acuze fraude în condițiile în care toți ați văzut ce s-a întâmplat. Am văzut explicit cum, dupa ce BEC a spus că primăria nu are voie sa continue cu aceste fraude (atacurile la persoană afișate pe clădirile din centrul Capitelei -n.r.), totuși s-a continua. A fost o campanie murdară la adresa mea, cu știri false, să nu mai vorbim de asta. (...) Nu au fot cele mai civilizate alegeri din ultimii ani. Ma concentrez pe problmele bucureștenilor. Prima problmemă e să echilibram situație bugetară", a afirmat Nicușo Dan înainte de participa la ședința conducerii PNL, unde a fost invitat pentru că se discută pe marginea rezultatelor le alegerile locale din 27 septembrie.

Referitor la invitația de a prticipa la această ședință, edilul ales al bucureșetenilor a afirmat: "Am venit cu plăcere pentru ce este un partid care m-a susținut puternic. Am venit să îmi reconfirm parteneriatul cu ei".

Întrebat dacă ia în calcul să se înscrie în PNL sau dacă a primit o invitație în acest sens din partea liberalilor, Nicușor Dan a evitat să dea un răspuns în acest sens, precizând: "Ce se va întâmpla în viitor o să vedem. Vreau să ma concentrez pe problemele cu care se confruntă Bucureștiul".

Revenind la alegeri, Nicușor Dan a afirmat că existența neregulilor nu poate fi negată: "Este clar că au fost neregului. Și pentru mine au fost trei secții în care am avut 0 voturi, iar voturile pentru mine au fost trecute către alți candidați. Au fost nereguli și trebuie investigate".

Cat priveste situatia de la Sectorul 1, acesta a spus ca acolo este o situatie exceptionala. "La 10 sectii din aproximativ 106 rezultatele au venit extrem de tarizu. E imposibil sa nu existe o implicateie. Per ansamblu, privind organizarea acestor alegeri, ramane un semn de intrebare", a mai spus el.

Intrebat de ce nu se vrea o renumarare la Sectorul 1 (cu referire la Clotilde Armand - n.r.), primarul ales al Capitalei a reiterat ca e o campanie atipica fata de campaniile anterioare, fapt pentru care "este firesc sa existe toate aceste contestatii". "Las partile (implicate -n.r.) sa se pronunte fiecare privind renumararea", a aratat el.

In ceea ce priveste ca planurile sale la Capitala, Nicusor Dan a precizat ca astazi va avea o intalnire la sediul Ministerului Finantelor, apoi la Transporturi. "Pana cand o sa am mandatul in mod legal la PMB, nu vreau sa interferez in activitatea Primariei. Ma ocup de relatia cu institutiile cu care voi colabora. Diferenta a fost mare intre mine si contracandidatul meu, nu cred ca vor fi probleme", a conchis acesta.