„Dragii mei. Nu am solicitat intrarea în UCMR pentru vreo pensie, dat fiind faptul că această uniune nu acordă pensii, lucru pe care îl știam. Am solicitat aceasta doar pentru a avea o recunoaștere formală de la breasla din care fac parte, datorită celor peste 100 de compoziții, declarate deja la UCMR, pe care sper că le cunoașteți. Stimă”, a declarat Nicu Covaci.

„Nu am familie, nu am copii, nu am decât Phoenix. Eu pentru Phoenix trăiesc, iar Phoenixul trăiește pentru public. Pentru țara asta. Ani de zile am refuzat să dau examen. În decembrie am hotărât, în glumă, să dau un examen. M-au pus să compun ceva. Am primit niște foi cu partituri, am scris o compoziție cu refren, cu tot ce trebuie. Am scris ce cântă basul, ce cântă toba, tot ce mi s-a cerut. Când am primit scrisoarea de la UCMR că am căzut la examen, m-am tăvălit pe jos de râs. Credeam că e o glumă. E prima oară când pic la un examen. Și am avut multe. Însă nu e vorba de bani. Aș vrea să fiu recunoscut pentru ceea ce am făcut o viață întreagă. Mi-am sacrificat viața pentru treaba asta.

Oare câți dintre cei care au luat decizia asta a mai peste 100 de piese care au devenit șlagăre? Vă spun cu mâna pe inimă că nu mai vreau să fiu membru al acestei găști“, a declarat Nicu Covaci.