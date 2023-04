„Familia Ceaușescu n-a avut niciun ban în cont în afară de cecurile care au fost găsite și era firesc ca un șef de stat, deci aici nu comentez instituția prezidențială și conducătorul Guvernului, care să beneficieze de niște lucruri care să îi creeze confortul și siguranța de a-și desfășura activitatea. Deci nu contează persoana. Sigur, neavând cheltuieli foarte mari, pentru că erau legile care îi asigurau conducătorului statului tot ceea ce avea nevoie, era o lege în sensul ăsta. Nu erau niște oameni pretențioși. Ei știu ce mâncau, ce beau, cum stăteau. Acum puteți vedea și dvs. vizitând Palatul Primăverii. Cât de luxos a fost, sigur, pentru vremurile alea, comparativ cu un apartament de bloc, da. Dar repet, nu era o proprietate, era reședința președintelui României, nu era casa personală a familiei Ceaușescu. Mi se pare foarte normal”, a spus Nicu Ceaușescu.

Întrebat de ce au, totuși, unii interesul de a întreține aceste zvonuri pe seama banilor, acesta a spus: „Deci, bani au existat, domnișoară. Ne-am obișnuit cu expresia ,,am luat țara de la zero de la Ceaușescu”. N-am luat-o de la zero, am luat-o pe plus. Pe foarte mare plus. Deci erau în conturi trei miliarde de dolari, care trei miliarde de dolari, atunci, fac zece astăzi probabil. Erau creanțe ale statului român, în toată lumea, în special în țările din Africa, unde existau zăcăminte naturale, resurse naturale, Orientul Mijlociu, inclusiv Statele Unite. În Statele Unite, România avea în proprietate mine de cărbuni și de aur mi se pare. De cărbuni sigur. Nu mai vorbim de Europa. Locuri de unde trebuia să se întoarcă încă p-atâți bani. Toate astea erau foarte bine gestionate. Cum a spus și domnul Stolojan, care s-a ocupat direct de aportul valutar… Păi banii au fost folosiți pentru… pentru. Nu știu, la cei care au preluat puterea. Deci au fost… după 90 s-a predat noii puteri toate conturile cu toate parolele din câte știu de la socrul lui Serghei, care a fost o minte luminată și a lucrat în domeniul ăsta. Au fost chemați și s-au predat toate noii puteri. Ceaușescu n-a fost atât de incult pe cât vor să-l catalogheze”.