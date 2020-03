Nicolae Robu uimește din nou: Nu este normal ca medicii din Timișoara să tragă până la epuizare, în timp ce omologii lor stau "la băut"

"Nu imi permit sa fac eu demersuri in acest sens, aici este vorba despre un act medical care se face pentru anumiti cetateni, nu se face pentru altii. Nu pot eu sa ma implic intr-o astfel de decizie. Eu pot sa ii inteleg pe medicii de la Spitalul Victor Babes, pe liderii spitalului, pot sa ii inteleg, ca m-au informat, evident, dar le-am spus ca ei decid, nu ma pot eu implica intr-o asemenea decizie care este una medicala. Ne ocupam de acesti bolnavi sau nu ne ocupam?", a spus Nicolae Robu într-o conferință online.



Potrivit edilului, medicii de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara i-au atras atentia ca spitalul se satureaza.



"Dansii imi explica, deja spitalul se satureaza, ajunge la capacitatea sa maxima cu numarul de pacienti si cand ajungi la limita sa alegi intre a te ocupa de pacienti din judetul tau... Atentie, nu e nici macar spital judetean, este al municipiului Timisoara, finantat de Primaria Timisoara, sa fie limpede pentru toti. A te ocupa de altii din alta parte, cum iei decizia?



Sigur ca ea nu poate fi luata simplu, administrativ, ca daca ai probabil un bolnav de-al tau care stii ca nu pateste nimic grav, dar unul din alta parte moare daca nu te ocupi de el intr-un anumit moment, atunci medicul, presupun, ca va decide sa ii explice celui care nu pateste nimic ca mai trebuie sa astepte putin ca trebuie sa se ocupe de o urgenta, dupa care revine la el si cel al locului nu o sa pateasca nimic.



Presupun ca vor fi si astfel de situatii, dar sa mai toleram noi si aici vreau sa fiu cat se poate de clar si de vehement, sa toleram noi ca in timp ce aici medicii Timisoarei trag pana la epuizare sa se ocupe de bolnavi de peste tot ca am avut cazuri din Iasi, Cluj, Suceava, din toata tara am avut aici, omologii lor din Deva, Hunedoara, nu mai stiu pe unde, sa stea la baut, relaxati, fara nicio grija? E normal asa ceva? Nu! Fecare medic trebuie sa fie responsabil la locul lui", a declarat Nicolae Robu.Robu a mai adaugat ca sunt cazuri de infectare cu coronavirus care pot fi tratate si in spitalele judetelor vecine Timisului.



"Exista spitale in toate resedintele de judet, toate trebuie sa functioneze si desigur, nivelul de competenta e diferit. Sunt cazuri care pot foarte bine sa fie tratate in resedintele judetelor din jurul Timisoarei si atunci e pacat ca acesti pacienti care pot fi tratati in judetele lor, sa ocupe locuri in spitalul nostru si timp al medicilor nostri si sa nu avem noi locuri pentru cetatenii nostri. E pacat. Cand vor fi cazuri grave, cred ca omenia primeaza", a mai declarat Nicolae Robu.