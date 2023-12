Potrivit lui Nicolae Ciucă, guvernul trebuie să se alinieze cu mediul de afaceri și să încurajeze dezvoltarea acestuia prin crearea unor condiții favorabile și prin sprijinirea antreprenoriatului românesc. El afirmă că banii sunt motorul care generează noi investiții și locuri de muncă, subliniind astfel rolul crucial pe care îl joacă mediul de afaceri în dezvoltarea economică a României.

„Guvernul trebuie să devină partenerul mediului de afaceri, trebuie să se înscrie pe aceeași linie de conduită, de sprijin a mediului de afaceri, nu altfel. Nu avem cum altfel. Banii sunt singurii care produc bani”, a spus Nicolae Ciucă în cadrul unui discurs la Slatina.

Pentru a asigura o consolidare a mediului de afaceri și a capitalului românesc, liderul PNL consideră că guvernul trebuie să acționeze ca un partener de încredere pentru antreprenori. Acesta implică sprijinirea și simplificarea birocrației, reducerea impozitelor și taxelor excesive, precum și oferirea de stimulente și facilități pentru investiții și dezvoltarea afacerilor.

„Trebuie sa asigurăm, să incurajam condiții favorabile pentru mediul de afaceri, pentru consolidarea mediului de afaceri, pentru consolidarea capitalului românesc”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: „Pilonul II de pensii nu va fi modificat”

Președintele Senatului a postat, pe pagina sa de socializare, o serie de imagini de la vizita sa din inima Olteniei, și a comentat:

„Aleșii locali sunt și vor fi mereu adevărata "oaste" a Partidului Național Liberal, așa cum au numit-o chiar ei, colegii mei de la Liga Aleșilor Locali PNL Oltenia. O "oaste" care luptă pentru cauza României, pentru familii, pentru comunitățile locale, pentru toți românii.

Am vorbit, la Slatina, despre problemele, dar și despre soluțiile reale pentru oameni și despre pericolul populismului și al extremismului, doctrine care promit mult și livrează nimic.

I-am asigurat, totodată, că proiectul de buget pe 2024 are la bază surse clare de finanțare. Acesta a fost motivul pentru care PNL a insistat ca majorarea pensiilor, precum și cea a salariilor profesorilor, să se realizeze întocmai și ca guvernul să pună accent pe atragerea de investiții străine și pe consolidarea capitalului românesc.

În acest mod, se pot strânge în visteria statului banii necesari susținerii planurilor de dezvoltare de la nivel local. Cine promite altceva - minte în scop electoral. De asemenea, i-am sfătuit pe aleșii locali să acceseze cât mai multe fonduri europene și să tragă bani din PNRR pentru a putea finanța proiectele pe care le derulează în comunitățile lor. Dacă astăzi nu am fi fost în UE și nu am fi beneficiat de miliarde de euro, nu am fi putut vorbi despre dezvoltarea reală a României.