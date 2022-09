„Asa cum arată lucrurile acum acest scenariu nu poate sa fie neglijat, el trebuie sa reprezinte o ipoteza de analiza la nivelul specialistilor militari. Probabilitatea de a se intampla, din punctul meu de vedere, este una mica pentru ca am putut sa vedem in acest interval de timp, din februarie pana azi, ca nu a fost o dinamica a actiunii militare astfel incat sa poata sa dea incredere (armatei ruse, n.red.) ca poate sa angajeze dincolo de Ucraina si alte tari, or stim foarte bine ca orice lovitura pe teritorul unui stat membru NATO inseamna de la sine o actiune impotriva Aliantei, iar raspunsul este pe masura”, a afirmat Nicolae Ciucă la un post TV.

O eventuala folosire a armelor nucleare în războiul din Ucraina este o decizie care nu îi aparține exclusiv lui Vladimir Putin, a adăugat premierul.

„Intrebuintarea armelor nucleare nu este o decizie care sa apartina doar unui singur om, si nu este o decizie doar politica. Este o decizie care se duce la indeplinire de mai multi factori, or eu cred ca in momentul de fata nu am pierdut acel minim de ratiune in care sa gandim ca daca folosim arma nulceara rezolvam conflictul sau ca cineva castiga de pe urma folosirii ei”, a mai precizat Nicolae Ciucă.