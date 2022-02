Perfecțiunea nu există, așa că nimeni nu poate pretinde că este perfect sau că are în jur oameni perfecți. Fiecare are propriile defecte, mai mari sau mai mici, ceea ce e cât se poate de omenesc. Nu ne-am putea închipui o lume în care toate lucrurile să fie făcute după un anumit șablon, fără să existe erori. Atunci nu am mai învăța nimic și nici nu am mai progresa.