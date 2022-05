Anunțul a fost făcut de premierul Nicolae Ciucă în vizita de joi de la Alba Iulia. Acesta a declarat că vestea i-a dat-o ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, potrivit HotNews.ro.

Marcel Boloș se află în aceste zile la Bruxelles, trimis special de premier pe tema pachetului de măsuri de 17,3 miliarde de lei - „Sprijin pentru România”.

„Pot să vă spun că am avut o discuție telefonică cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Marcel Boloș, care se află la Bruxelles. A discutat toate elementele de scheme de ajutor de stat și toate măsurile pe care noi le-am cuprins în pachetul social și avem acordul pentru ele. Deci, iată că ceea ce am decis la nivelul coaliției se va pune în practică, atât prin contribuția, prin asigurarea fondurilor de la bugetul de stat, dar și prin fondurile europene. Discuțiile preliminare pe care le-am avut pe situația actuală, ne-au dus la concluzia că există o singură soluție și anume aceea de a trage cât mai mulți bani europeni și ei sunt disponibili. Deci datoria Guvernului este în continuare să asigure absorbția de fonduri europene și ceea ce noi am precizat și am promovat de fiecare dată, inclusiv prin programul guvernamental, au fost investițiile. Avem nevoie de investiții”, a declarat premierul Nicolae Ciucă, joi, la Alba Iulia.

Anunțul premierului vine după ce coaliția a decis validarea programului Sprijin pentru România, pe 11 aprilie 2022. Programul cuprinde o serie de măsuri economice care au ca scop sprijinirea populației, a fermierilor dar și a IMM-urilor din industria alimentară.

Pachetul de măsuri are o valoare de 17,3 miliarde de lei și va fi finanțat de la buget - 8,3 miliarde de lei și celelalte 9 miliarde de lei din fonduri europene. Din cele 17,3 miliarde lei, 60% vor fi pentru investiții, iar 40% pentru măsurile sociale.

„Sunt în același timp convins că prin pachetul ,,Sprijin pentru România", așa cum l-am gândit la vremea respectivă, fără să fi avut cifrele de inflație pe care le-am primit ieri, are, încă o dată, 60% din fonduri asigurate pentru investiții, 40% pentru măsuri de natură socială. Trebuie să fim solidari în continuare, sunt oameni vulnerabili, sunt cetățeni vulnerabili care au nevoie de solidaritatea noastră a tuturor și s-a demonstrat de-a lungul istoriei că atunci când am fost uniți, atunci când am fost solidari am fost în măsura să trecem cu bine orice situație de criză. Și cred că Europa, și noi am învățat de la criza economică precedentă că nu prin măsuri de austeritate putem să trecem prin criză, ci prin măsuri prin care să asigurăm finanțare, să asigurăm banii necesari și derularea investițiilor pe măsura sumelor de care dispunem”, a mai spus premierul.

„Această creștere de prețuri, această inflație, această criză și această întrerupere a lanțurilor de aprovizionare este generată de conflictul din Ucraina, de invazia ilegală din Ucraina și este datoria noastră să căutăm soluții și să ne adaptăm la situație cu măsuri concrete. În momentul de față suntem membri ai Uniunii Europene și solidaritatea s-a putut vedea în cadrul Uniunii încă de la izbucnirea conflictului. Putem să vedem în continuare discuțiile și măsurile care se iau la nivel european și, desigur, cele pe care le luăm la nivel național”, a mai adăugat premierul Nicolae Ciucă.