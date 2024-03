Cu o largă majoritate de voturi în plenul Parlamentului European, am aprobat decizia de a prelungi cu un an măsura de liberalizare a comerțului dintre Uniunea Europeană și Ucraina, a anunțat, miercuri seara, europarlamentarul PNL Dan Motreanu. Liberalul susține că prin această decizie se suspendă pentru încă un an taxele vamale la produsele exportate din Ucraina spre Uniunea Europeană care erau supuse acestor taxe.